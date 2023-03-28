ТРЦ Columbus продадут структуре Лилии Ротенберг – СМИ

Фото: телеграм-канал "ТРЦ Columbus"

Один из владельцев группы ПИК Сергей Гордеев договорился с компанией "ТПС Недвижимость" по вопросу продажи ТРЦ Columbus. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника на рынке ретейла.

По данным издания, сделка находится на финальном этапе. Компанией "ТПС Недвижимость" владеет Лилия Ротенберг, дочь Аркадия Ротенберга. Также организация принадлежит трасту семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько. Предприниматели являлись партнерами Ротенберга в Новороссийском морском торговом порту.

Изначально треть компании "ТПС Недвижимость" принадлежала Аркадию Ротенбергу, однако после попадания того под санкции в 2014 году его доля перешла сыну Игорю. В 2018 году последний также оказался под американскими ограничениями, при этом перед этим он передал долю в "ТПС Недвижимость" сестре.

Следом стало известно, что Forbes включил Лилию Ротенберг в перечень богатейших предпринимателей России. Так, в 2020 году она оказалась на 191-м месте рейтинга, в 2021-м – на 200-м месте. Ее активы оценили в 550 миллионов долларов.

Columbus расположен на Варшавском шоссе у метро "Пражская" на юге столицы. Площадь комплекса составляет 278 тысяч квадратных метров, а арендная площадь – около 135 тысяч квадратных метров. ТРЦ открыли в 2015 году. По словам руководителя департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэла Казаряна, сумма договора о продаже оценивается примерно в 40–45 миллиардов рублей.

Columbus принадлежит ООО "Мирс", которой владеет Сергей Гордеев. По данным издания, выручка компании за 2021 год составила 4,9 миллиарда рублей. Такой показатель на 27% больше, чем в 2020 году. При этом ТРЦ, в том числе доля Гордеева в "Мирс", находятся в залоге у банка ФК "Открытие".

Согласно оценке экспертов, торговый центр является прибыльным объектом. У него нет прямых конкурентов на юге Москвы, он расположен в густонаселенном спальном районе, местные жители продолжают в него ходить как за покупками, так и чтобы проводить время.

"Торговый центр находится на своем пике, поскольку сдан по высоким ставкам аренды, имеет устойчивый сильный трафик, и, что самое главное, у арендаторов там очень высокие обороты", – заявила глава ретейл-департамента консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько.

Ранее стало известно, что объединенная чайная компания может приобрести активы производителя чая Lipton компании Ekaterra. Предполагаемая сделка будет включать в себя покупку мощностей, которые способны обеспечить выпуск до 16 тысяч тонн чая в год.

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