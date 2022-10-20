IТ-компания Softline объявила о завершении продажи своего бизнеса в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Провайдер IТ-решений Softline завершил процесс продажи своих российских активов основателю компании Игорю Боровикову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

"Softline завершила продажу Softline Russia первоначальному основателю Softline Игорю Боровикову. Softline Россия теперь является отдельным и независимым бизнесом группы Softline", – говорится в сообщении.

Котировки расписок Softline на Мосбирже начали расти после новостей о продаже российского бизнеса. Так, к 11:00 стоимость бумаг возросла до 123,7 за единицу, увеличившись на 7,19%. Спустя несколько минут рост замедлился до 3,38% – в 11:06 стоимость расписок составляла 119,3 рубля.

В мае сообщалось, что Softline сократила зарплаты сотрудникам на 25% до конца текущего года из-за 30-процентного снижения доходов. Уточнялось, что зарплаты сократили сотрудникам и руководителям.

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