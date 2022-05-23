IT-компания Softline сократила зарплаты сотрудникам на четверть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российская IT-компания Softline сократила зарплаты сотрудникам на 25% до конца текущего года. Данное решение приняли из-за снижения доходов компании в апреле примерно на 30%, сообщает Forbes.

Уточняется, что зарплаты сократят сотрудникам и руководителям. Эти 25% перейдут в "надбавку", которую получит сотрудник при выполнении плана по марже, который в этом году увеличился примерно на 20%. Если сотрудник не выполнит план, зарплата сократится на четверть.

Отмечается, что большинство сотрудников Softline занимались продажей продукции Microsoft, которая приостановила работу в России в марте. Источник издания рассказал, что продажи Microsoft в выручке Softline составляли порядка 45%.

Руководство компании пообещало отменить эти меры после улучшения ситуации на рынке и результатов компании.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ выделит для Минцифры 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда на субсидирование ипотеки для IT-специалистов. Получить льготную ипотеку смогут не менее 10 тысяч человек.

Кроме того, правительство выделит больше 20 миллиардов рублей на поддержку IT-компаний. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

