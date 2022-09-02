Производитель Lipton закроет завод в РФ и распродаст оборудование

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Компания – производитель чая Ekaterra, владеющая брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, готова закрыть фабрику и распродать оборудование, сообщает газета "Известия".

"Чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производить (чай. – Прим. ред.) на российском рынке к концу 2022 года, вскоре после этого компания Ekaterra прекратит его продажу и дистрибуцию", – говорится в сообщении.

Уточняется, что здание фабрики, вероятнее всего, будет закрыто после завершения производства в конце текущего года, однако возможны и другие варианты.

Кроме того, еще рассматривается вопрос о чайном оборудовании, при этом возможность возвращения Ekaterra на российский рынок, а также продажа бизнеса инвестору из РФ пока не обсуждается.

Ранее сообщалось, что крупнейший производитель чая Ekaterra, владеющий брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, намерен покинуть российский рынок.

В фирме отметили, что нынешняя ситуация не позволяет стабильно развивать свой бизнес. Выпускать продукцию в России компания прекратит уже к концу года. Однако все обязательства перед сотрудниками будут выполнены в полном объеме.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

