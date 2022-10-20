"Почта России" не собирается менять гендиректора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Почта России" не планирует менять гендиректора Максима Акимова и не ведет подготовку к соответствующим кадровым перестановкам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Никакой подготовки к смене генерального директора в компании не ведется", – сказали в пресс-службе.

Там отметили, что "Почта России" ведет активную работу по улучшению продуктов и услуг, обновлению стратегии и повышению эффективности.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на информированный источник сообщила, что в кабмине обсуждается возможность смены гендиректора "Почты России". По данным издания, на смену Максиму Акимову может прийти глава "Национальной лотереи" Михаил Волков.

При этом отмечалось, что сам Акимов может продолжить работу в совместном предприятии "Почты России" и банка ВТБ – "Национальные логистические технологии".

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