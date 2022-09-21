Центр занятости "Моя работа" проведет отбор на позиции "Почты России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Центр занятости "Моя работа" проведет открытый набор на офисные, массовые и административные должности в "Почту России". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Почта России" предложит москвичам около тысячи вакансий с заработной платой до 80 тысяч рублей.

"Компания уже зарекомендовала себя как надежный, социально ответственный работодатель: создала новые рабочие места для горожан, которые потеряли работу или находятся под риском увольнения, открыла свой рекрутинговый центр, а также на постоянной основе участвует в массовых открытых отборах", – сообщила первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова.

Отбор на вакансии компании состоится с 13:00 до 16:00 22 сентября. В случае трудоустройства на позиции, "Почта России" проведет для новых сотрудников корпоративное обучение.

Для удачного прохождения собеседования соискателю необходимо уверенно владеть компьютером и пакетом программ MS Office, иметь среднее профильное или высшее образование, а также релевантный опыт работы.

Запись на открытый отбор доступна на сайте департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

До этого сообщалось, что спрос на бесплатные тренинги службы занятости для предпринимателей вырос на 60%.

За 6 месяцев с начала 2022 года бесплатные образовательные мероприятия центра занятости населения "Моя работа", посвященные открытию собственного дела, посетили около 11 тысяч человек. Кроме того, в два раза больше стало и число образовательных мероприятий – до 230.