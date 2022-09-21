В РФ заявили о необходимости популяризовать среднее инженерно-техническое образование

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Фото: Москва 24/Роман Балаев
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина письмо с предложением запустить общефедеральную программу или проект по увеличению популярности среди молодых получения среднего инженерно-технического образования. Об этом сообщает RT.
По словам Крупника, в РФ существует ряд программ для привлечения к работе ученых, высококлассных инженеров, программистов, специалистов-микроэлектронщиков.
"Между тем стране также требуются и специалисты среднего инженерного звена, на чьих плечах будет лежать задача по реализации многих проектов, разработанных отечественной наукой: квалифицированные технологи, сварщики, судостроители, токари, фрезеровщики, литейщики, высококлассные рабочие", – подчеркнул он.
При этом автор обращения сообщил о наличии подобных программ на региональном уровне. Депутат добавил, что запуск такого проекта на федеральном уровне позволит экономике страны быть способной к максимальному замещению зарубежной производственной зависимости.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в 2022 году количество бюджетных мест в вузах России по программам бакалвриата было увеличено на 38 тысяч.
Министр рассказал и об увеличении числа бюджетных мест на аспирантуру. Их станет почти на одну тысячу больше. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 30%. Фальков добавил, что в первую очередь вырос объем приема на инженерно-технические, математические и естественно-научные специальности.
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