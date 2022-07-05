Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

10:42

Школьники в России смогут бесплатно обучиться программированию

образованиеобщество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Михаил Мишустин подписал постановление о возможности для российских школьников бесплатно пройти обучение по программированию, сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

"Учащиеся 8–11-х классов, интересующиеся информатикой, смогут бесплатно пройти дополнительные двухлетние курсы обучения современным языкам программирования", – говорится в сообщении.

Уточняется, что данная программа рассчитана на 2 года и состоит из 4 модулей длительностью по 36 академических часов каждый. Обучение будет доступно в онлайн- и офлайн-форматах.

Как отметили в кабмине, по меньшей мере 100 тысяч школьников смогут пройти обучение на первом этапе, а в последующие годы ожидается рост их числа до 240 тысяч.

Бесплатные курсы дадут возможность освоить первую IT-профессию в школе и могут стать стимулом для дальнейшей профессиональной деятельности в данной сфере.

Ранее Михаил Мишустин утвердил перечень стратегических инициатив для достижения национальных целей на ближайшие 10 лет.

В перечень вошли 6 основных направлений, среди который цифровая трансформация из 5 предложений, которые помогут упростить взаимодействие граждан с госорганами, а также технологический рывок из 15 проектов из разных сфер, которые ускорят обновление важнейших отраслей экономики, помогут сформировать дополнительные стимулы для бизнеса и привлечь крупных инвесторов.

Собянин поручил расширить летние образовательные программы в детских технопарках

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать