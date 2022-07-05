Школьники в России смогут бесплатно обучиться программированию

10:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Михаил Мишустин подписал постановление о возможности для российских школьников бесплатно пройти обучение по программированию, сообщается в телеграм-канале правительства РФ.
"Учащиеся 8–11-х классов, интересующиеся информатикой, смогут бесплатно пройти дополнительные двухлетние курсы обучения современным языкам программирования", – говорится в сообщении.
Уточняется, что данная программа рассчитана на 2 года и состоит из 4 модулей длительностью по 36 академических часов каждый. Обучение будет доступно в онлайн- и офлайн-форматах.
Как отметили в кабмине, по меньшей мере 100 тысяч школьников смогут пройти обучение на первом этапе, а в последующие годы ожидается рост их числа до 240 тысяч.
Бесплатные курсы дадут возможность освоить первую IT-профессию в школе и могут стать стимулом для дальнейшей профессиональной деятельности в данной сфере.
Ранее Михаил Мишустин утвердил перечень стратегических инициатив для достижения национальных целей на ближайшие 10 лет.
В перечень вошли 6 основных направлений, среди который цифровая трансформация из 5 предложений, которые помогут упростить взаимодействие граждан с госорганами, а также технологический рывок из 15 проектов из разных сфер, которые ускорят обновление важнейших отраслей экономики, помогут сформировать дополнительные стимулы для бизнеса и привлечь крупных инвесторов.
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