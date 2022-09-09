В проекте "Технолето" приняли участие свыше 8 тысяч детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 8 тысяч ребят от 7 до 17 лет посетили занятия в рамках познавательного проекта "Технолето", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В число самых популярных направлений вошли программирование, графический дизайн и робототехника. Теперь после ознакомительных интенсивов ребята могут начать более глубокое изучение предметов. Такое желание выразили больше 70% слушателей. А всего их было свыше восьми тысяч", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Сам проект состоял из 8 смен профориентационных курсов инженерно-технической и естественно-научной направленности. Около 100 обучающих программ по различным специальностям прошло в июле и августе.

Уточняется, что школьники от 7 до 9 лет составили 39% от общего количества слушателей, а самыми востребованными стали программы детского технопарка "Superfood-технологии" Московского государственного университета пищевых производств, которые посетили свыше 1,2 тысячи детей и подростков.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что обучение в рамках московского проекта "Технолето" прошли уже свыше 7 тысяч школьников

Мэр подчеркнул, что школьники занимаются робототехникой, IT, биотехнологиями, учатся предпринимательству и многому другому на почти 50 площадках.

