Свыше 7 тыс школьников прошли обучение в рамках проекта "Технолето" – Собянин

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Обучение в рамках московского проекта "Технолето" прошли уже свыше 7 тысяч школьников, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"В июне мы приняли решение, что детские технопарки будут работать все лето, во время школьных каникул. Сейчас мы видим, что это оказалось очень популярным - обучение в рамках проекта "Технолето" прошли уже больше 7 тысяч школьников", – написал мэр.

Собянин подчеркнул, что школьники занимаются робототехникой, IT, биотехнологиями, учатся предпринимательству и многому другому на почти 50 площадках.

Градоначальник добавил, что 22 августа стартует еще одна интересная смена.

Ранее Собянин сообщил, что более 62 тысяч столичных школьников освоили различные профессии во время учебы в 2022 году. По его словам, такую возможность им дал проект "Профессиональное обучение без границ", который власти города проводят вместе с колледжами на протяжении уже шести лет.

Мэр подчеркнул, что школьники могут посещать занятия по выбранному направлению, проходить практику в лабораториях, мастерских колледжей и на профильных предприятиях. После сдачи экзамена они получают свидетельство по одной из более чем 100 профессий.

