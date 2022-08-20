Свыше 7 тыс школьников прошли обучение в рамках проекта "Технолето" – Собянин

13:19
Фото: vk.com/mossobyanin
Обучение в рамках московского проекта "Технолето" прошли уже свыше 7 тысяч школьников, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
"В июне мы приняли решение, что детские технопарки будут работать все лето, во время школьных каникул. Сейчас мы видим, что это оказалось очень популярным - обучение в рамках проекта "Технолето" прошли уже больше 7 тысяч школьников", – написал мэр.
Собянин подчеркнул, что школьники занимаются робототехникой, IT, биотехнологиями, учатся предпринимательству и многому другому на почти 50 площадках.
Градоначальник добавил, что 22 августа стартует еще одна интересная смена.
Ранее Собянин сообщил, что более 62 тысяч столичных школьников освоили различные профессии во время учебы в 2022 году. По его словам, такую возможность им дал проект "Профессиональное обучение без границ", который власти города проводят вместе с колледжами на протяжении уже шести лет.
Мэр подчеркнул, что школьники могут посещать занятия по выбранному направлению, проходить практику в лабораториях, мастерских колледжей и на профильных предприятиях. После сдачи экзамена они получают свидетельство по одной из более чем 100 профессий.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: