Более 62 тыс школьников освоили различные профессии во время учебы в 2022 году – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 62 тысяч столичных школьников освоили различные профессии во время учебы в 2022 году. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

По его словам, такую возможность им дал проект "Профессиональное обучение без границ", который власти города проводят вместе с колледжами на протяжении уже шести лет.

Мэр подчеркнул, что школьники могут посещать занятия по выбранному направлению, проходить практику в лабораториях, мастерских колледжей и на профильных предприятиях. После сдачи экзамена они получают свидетельство по одной из более чем 100 профессий.

"Среди них – водитель, лаборант-микробиолог, ювелир-монтировщик, повар и другие", – заключил мэр.

Ранее Сергей Собянин поручил организовать 50 детских образовательных программ в технопарках, которые будут работать на протяжении всего лета.

Дети смогут пройти обучение по базовым навыкам в инженерно-технической сфере и в области высоких технологий. Речь идет о роботехнике, космонавтике, биотехнологиях и других направлениях. Программы были разработаны ведущими предприятиями и вузами города.

Ожидается, что в проекте примут участие более 10 тысяч школьников.

