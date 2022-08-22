Более 230 культурных учреждений Москвы примут участие в "Едином дне открытых дверей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В субботу, 27 августа, в культурных учреждениях Москвы состоится акция "Единый день открытых дверей". Гости смогут посетить мастер-классы, а также ознакомиться с деятельностью досуговых объединений. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"В день открытых дверей посетителей будут ждать более чем в 160 городских библиотеках и 70 культурных центрах Москвы. Для гостей подготовили познавательные программы, экскурсии, спектакли, концерты, встречи с писателями и музыкантами", – привели слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

В Культурном центре "Ивановский" в 12:00 начнется спектакль "Холодное сердце". Посетить мероприятие можно без предварительной регистрации.

В библиотеке № 192 гости смогут встретиться с музыкантом, лауреатом российских и международных конкурсов Павлом Шмыревым. Мероприятие пройдет в формате открытого урока по предварительной записи.

Научиться рисовать картины с помощью песка москвичи смогут в библиотеке № 58. Участникам продемонстрируют технику создания композиций на световом столе.

Получить навык актерского мастерства можно будет в библиотеке-медиацентре № 67. Там гостям расскажут, как справиться с волнением во время выступления, а также предложат принять участие в небольшом этюде. Посетить урок смогут ребята старше 6 лет.

В клубе системы "Спутник" гостей научат составлять букеты из конфет и кондитерских изделий. Получившийся букет участники смогут забрать с собой. Посетить мастер-класс можно, пройдя предварительную регистрацию.

Ознакомиться с полным списком событий и записаться на мероприятия, которые состоятся в рамках городской акции "Единый день открытых дверей", можно на портале "Мосразвития".

Ранее заммэра сообщила, что москвичи смогут ознакомиться с экспозицией "Умный город" на ВДНХ в дистанционном формате. Онлайн-трансляции экскурсий для гостей будет вести робот телеприсутствия.

В павильоне "Умный город" роботом управляет специально обученный сотрудник. Он направляет робота за гидом, а также проверяет качество звука и изображения, которые передаются зрителям трансляции. Пользователи могут подключиться к эфиру бесплатно с любого устройства, но для этого нужно предварительно зарегистрироваться.

Уточняется, что экскурсии проходят каждый день в 19:30. К одному эфиру могут присоединиться до 10 человек.

