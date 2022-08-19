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На ВДНХ проведут экскурсии и лекции в честь Дня флага РФ

городпраздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Экскурсии и лекции пройдут на ВДНХ в честь Дня флага России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу выставочного центра.

"21 августа гостей ВДНХ ждут экскурсии в музее "Слово" и лекции в центре "Космонавтика и авиация". А 22-го числа все желающие смогут увидеть выступление всадников Кремлевской школы верховой езды", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В воскресенье, 21 августа, в программе для посетителей:

  • в 16:00 и 18:00 в музее славянской письменности "Слово" – бесплатные тематические экскурсии "Знамя в историях и лицах" (участники узнают, как триколор стал официальным символом России при Петре I и какая атрибутика использовалась до появления флага);
  • в 18:00 в центре "Космонавтика и авиация" – лекция "История отечественной космонавтики" (речь пойдет о первых полетах в космос, орбитальных станциях, межпланетных исследованиях, важных событиях и достижениях);
  • в 19:00 в центре "Космонавтика и авиация" – лекция "История отечественной авиации и вертолетостроения" (участникам расскажут об основных вехах в истории первых летательных аппаратов).

22 августа в честь праздника территорию выставки украсят российскими флагами, а гостям раздадут флажки и ленточки в цветах триколора.

Ранее стало известно, что концерт, приуроченный ко Дню флага России, пройдет в Москве на Поклонной горе 22 августа. Для горожан выступят популярные артисты и музыкальные коллективы. Среди приглашенных гостей – Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, группы "Чайф", "Калинов Мост", "7Б", "Земляне", Uma2rman и другие.

Также сообщалось, что гигантский триколор развернут у Музея Победы к Дню государственного флага. Отмечалось, что в церемонии примут участие представители волонтерских, молодежных организаций, а также представители военных образовательных учреждений.

Ландшафтный фестиваль пройдет в столице с 19 по 28 августа

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