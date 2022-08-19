На ВДНХ проведут экскурсии и лекции в честь Дня флага РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Экскурсии и лекции пройдут на ВДНХ в честь Дня флага России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу выставочного центра.
"21 августа гостей ВДНХ ждут экскурсии в музее "Слово" и лекции в центре "Космонавтика и авиация". А 22-го числа все желающие смогут увидеть выступление всадников Кремлевской школы верховой езды", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
В воскресенье, 21 августа, в программе для посетителей:
Ранее стало известно, что концерт, приуроченный ко Дню флага России, пройдет в Москве на Поклонной горе 22 августа. Для горожан выступят популярные артисты и музыкальные коллективы. Среди приглашенных гостей – Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, группы "Чайф", "Калинов Мост", "7Б", "Земляне", Uma2rman и другие.
Также сообщалось, что гигантский триколор развернут у Музея Победы к Дню государственного флага. Отмечалось, что в церемонии примут участие представители волонтерских, молодежных организаций, а также представители военных образовательных учреждений.
Ландшафтный фестиваль пройдет в столице с 19 по 28 августа
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