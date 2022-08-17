Фото: Москва 24/Лидия Широнина

19–21 августа в Крылатском пройдут соревнования по триатлону и фестиваль спорта ФТР & IRONSTAR OLYMPIC KRYLATSKOE 2022. В соревнованиях примут участие спортсмены из 121 города России, среди которых как профессиональные атлеты, так и любители.

Участников ждут заплыв на открытой воде, женские и детские забеги, а также соревнования по триатлону на олимпийской дистанции: 1,5 километра – плавание, 40 километров – велогонка и 10 километров – бег. Также пройдет суперспринт в формате эстафеты. Это командная гонка, в которой участвуют два или четыре человека. Каждый участник проходит все этапы триатлона: заплыв (250 метров), велогонка (5 километров), забег (1,5 километра).

В первый день пройдет заплыв на открытой воде на дистанции в одну морскую милю. Участники проплывут это расстояние в акватории гребного канала Крылатского. Во второй день состоятся соревнования по триатлону, а в заключительный – детский и женский забеги, а также эстафета в формате суперспринт.

Все соревнования можно будет посмотреть в прямой трансляции на официальных страницах организаторов в соцсетях.