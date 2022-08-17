Фото: Москва 24/Лидия Широнина
19–21 августа в Крылатском пройдут соревнования по триатлону и фестиваль спорта ФТР & IRONSTAR OLYMPIC KRYLATSKOE 2022. В соревнованиях примут участие спортсмены из 121 города России, среди которых как профессиональные атлеты, так и любители.
Участников ждут заплыв на открытой воде, женские и детские забеги, а также соревнования по триатлону на олимпийской дистанции: 1,5 километра – плавание, 40 километров – велогонка и 10 километров – бег. Также пройдет суперспринт в формате эстафеты. Это командная гонка, в которой участвуют два или четыре человека. Каждый участник проходит все этапы триатлона: заплыв (250 метров), велогонка (5 километров), забег (1,5 километра).
В первый день пройдет заплыв на открытой воде на дистанции в одну морскую милю. Участники проплывут это расстояние в акватории гребного канала Крылатского. Во второй день состоятся соревнования по триатлону, а в заключительный – детский и женский забеги, а также эстафета в формате суперспринт.
Все соревнования можно будет посмотреть в прямой трансляции на официальных страницах организаторов в соцсетях.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: