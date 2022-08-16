Полумарафон "Лужники" пройдет в Москве 21 августа

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

21 августа в Москве состоится полумарафон "Лужники". Длина трассы составит 21,1 километра.

Старт и финиш в этом году изменились, но по-прежнему находятся на территории

"Лужников". Бегуны выйдут на старт и финишируют на Фестивальной площади. Сам маршрут пройдет по набережным Москвы-реки с видами на высотку на Котельнической набережной, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Кремль.

Финишировавшие за 3 часа или быстрее получат медали, а первые 5 девушек и 5 мужчин – кубки, подарки и денежные призы.

В этот раз в рамках полумарафона впервые пройдет эстафета. Раньше подобный формат

был доступен только для корпоративных команд, теперь же зарегистрировать свою команду могли все желающие.

Эстафета проходит по основному маршруту полумарафона. Дистанция делится на четыре части, на трассе установлены точки передачи. Каждый из четырех спортсменов пробегает только один отрезок маршрута, передавая эстафетную ленту коллегам по команде. На старт выйдут более 50 команд.

Также 20 августа состоится детский забег для участников от 0 до 13 лет. Дистанция 400 метров – для детей до 9 лет, 800 метров – для остальных. Победители в категории 10–13 лет также получат медали, кубки и подарки от партнеров.

Дополнительная регистрация на полумарафон будет открыта 18–19 августа на сайте, а также 19–20 августа в месте выдачи пакетов участников в "Лужниках" при наличии свободных мест.