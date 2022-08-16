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11:56

Движение на ряде улиц Москвы перекроют 21 августа из-за полумарафона

городперекрытия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на ряде улиц Москвы перекроют 21 августа из-за полумарафона "Лужники". Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

Так, в этот день с 06:30 до 12:30 улица Лужники будет перерыта от аллеи Славы до Лужнецкой набережной. С 07:30 до 12:30 перекроют также Лужнецкую набережную – от аллеи Славы до Фрунзенской набережной.

Хамовнический Вал будет перекрыт с 07:30 до 10:15 от дома 16 по улице Хамовнический Вал до Фрунзенской набережной, последнюю же перекроют от Лужнецкой до Пречистенской набережной с 07:45 до 12:00.

Движения 21 августа также не будет на Пречистенской набережной – от Фрунзенской набережной до улицы Ленивки. Ограничения будут действовать с 07:50 до 11:40.

С 08:00 до 11:30 перекроют и Кремлевскую набережную – от улицы Ленивки до Большого Москворецкого моста. Нельзя будет проехать 21 августа по Москворецкой набережной, от Москворецкой улицы до Большого Устьинского моста.

Ограничения из-за марафона также будут введены на участках Котельнической, Гончарной и Краснохолмской набережных.

Парковка на участках перекрытий также будет запрещена. Автомобили нельзя будет парковать с 00:01 21 августа и до окончания мероприятия.

Ранее сообщалось, что некоторые улицы перекроют в районе Пречистенской набережной 20 августа из-за Международного пожарно-спасательного конгресса.

Так, с 08:30 до 09:30 в этот день ограничения будут действовать на участке Пречистенки от Зубовского бульвара до площади Пречистенские ворота. Перекрыт также будет участок Зубовского бульвара от Пречистинки до Крымского моста.

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