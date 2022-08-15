Ряд улиц перекроют в районе Пречистенской набережной 20 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Некоторые улицы перекроют в районе Пречистенской набережной 20 августа из-за Международного пожаро-спасательного конгресса, сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

Так, с 8:30 до 9:30 в этот день ограничения будут действовать на участке Пречистенки от Зубовного бульвара до площади Пречистенские ворота. Перекрыт также будет участок Зубовного бульвара от Пречистинки до Крымского моста.

Помимо этого, ограничения коснутся внешних сторон Крымского моста и Крымского Вала от Крымского моста до Ленинского проспекта. Полностью перекрыты данные участки будут 20 августа с 9:00 до 10:30.

Нельзя будет припарковать автомобили 20 августа с 00:01 и до окончания мероприятия на Пречистенке от Зубовного бульвара до Соймоновского проезда.

Ранее стало известно, что движение для транспорта на нескольких столичных улицах будет круглосуточно закрыто до конца августа из-за работ по замене асфальта.

Ограничения затронут Большой Власьевский, Малый Власьевский и Глазовский переулки, переулок Сивцев Вражек и ряд других улиц.

