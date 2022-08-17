Движение на нескольких улицах в Крылатском перекроют из-за проведения триатлона

11:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение транспорта на нескольких улицах в столичном районе Крылатское перекроют 21 августа в связи с проведением триатлона. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
В этот день с 12:00 до 17:00 будет полностью перекрыт участок Крылатской улицы от съезда к парку аттракционов "Сказка" в районе дома 15, строения 2 до улицы Нижние Мнёвники, а также боковой проезд Крылатской улицы от дома 2А до въезда на территорию Гребного канала.
Кроме того, 21 августа с 00:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка на участке Крылатской улицы от дома 14 до улицы Нижние Мнёвники.
Ранее сообщалось, что некоторые улицы перекроют в районе Пречистенской набережной 20 августа из-за Международного пожарно-спасательного конгресса.
Так, с 08:30 до 09:30 в этот день ограничения будут действовать на участке Пречистенки от Зубовского бульвара до площади Пречистенские ворота. Перекрыт также будет участок Зубовского бульвара от Пречистинки до Крымского моста.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: