Движение на нескольких улицах в Крылатском перекроют из-за проведения триатлона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта на нескольких улицах в столичном районе Крылатское перекроют 21 августа в связи с проведением триатлона. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В этот день с 12:00 до 17:00 будет полностью перекрыт участок Крылатской улицы от съезда к парку аттракционов "Сказка" в районе дома 15, строения 2 до улицы Нижние Мнёвники, а также боковой проезд Крылатской улицы от дома 2А до въезда на территорию Гребного канала.

Кроме того, 21 августа с 00:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка на участке Крылатской улицы от дома 14 до улицы Нижние Мнёвники.

Ранее сообщалось, что некоторые улицы перекроют в районе Пречистенской набережной 20 августа из-за Международного пожарно-спасательного конгресса.

Так, с 08:30 до 09:30 в этот день ограничения будут действовать на участке Пречистенки от Зубовского бульвара до площади Пречистенские ворота. Перекрыт также будет участок Зубовского бульвара от Пречистинки до Крымского моста.