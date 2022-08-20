Робот телеприсутствия будет вести онлайн-трансляции экскурсий на ВДНХ

Фото: Пресс-служба Департамента информационных технологий города Москвы

Робот телеприсутствия будет вести онлайн-трансляции экскурсий в павильоне "Умный город" на ВДНХ, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, речь идет не о видеозаписи, а о прямом включении с выставочной площадки.

"Экспозиция "Умного города" посвящена цифровым решениям, которые уже применяются в Москве или будут внедряться в будущем. Современные технологии используют не только в самом павильоне, но и при проведении экскурсий в нем. С начала года его можно осмотреть в формате 3D-тура. А теперь всех желающих приглашают познакомиться с интерактивной выставкой с помощью прямой трансляции. Благодаря роботу можно не только наблюдать за происходящим, но и задавать вопросы", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Робот телеприсутствия имеет камеру высокого разрешения, микрофон и выход в интернет. Такие устройства используют в офисах, медицинских учреждениях, музеях и магазинах. Так сотрудники компаний могут побывать на рабочем совещании, находясь при этом в командировке или дома, врачи – посетить палаты инфекционных больных, воздержавшись от непосредственного контакта. Таким образом, робот позволяет человеку виртуально присутствовать в любой точке, где есть сеть Wi-Fi.

В павильоне "Умный город" роботом управляет специально обученный сотрудник. Он направляет робота за гидом, а также проверяет качество звука и изображения, которые передаются зрителям трансляции. Пользователи могут подключиться к эфиру бесплатно с любого устройства, но для этого нужно предварительно зарегистрироваться.

Уточняется, что экскурсии проходят каждый день в 19:30. К одному эфиру могут присоединиться до 10 человек.

Ранее сообщалось, что новые объекты Международного медицинского кластера в Сколкове в Москве строят с помощью робота-собаки. Руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов рассказал, что пес помогает выполнять работу живых специалистов.

По его словам, чтобы использовать робота, необходимо формирование проектной документации в электронном виде и использование технологий информационного моделирования. Робот-собака может передвигаться при помощи пульта или в автоматическом режиме по алгоритмам SLAM-позиционирования с помощью лидаров.

