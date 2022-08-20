Робот телеприсутствия будет вести онлайн-трансляции экскурсий на ВДНХ

09:42
Фото: Пресс-служба Департамента информационных технологий города Москвы
Робот телеприсутствия будет вести онлайн-трансляции экскурсий в павильоне "Умный город" на ВДНХ, рассказала заммэра Наталья Сергунина.
По ее словам, речь идет не о видеозаписи, а о прямом включении с выставочной площадки.
"Экспозиция "Умного города" посвящена цифровым решениям, которые уже применяются в Москве или будут внедряться в будущем. Современные технологии используют не только в самом павильоне, но и при проведении экскурсий в нем. С начала года его можно осмотреть в формате 3D-тура. А теперь всех желающих приглашают познакомиться с интерактивной выставкой с помощью прямой трансляции. Благодаря роботу можно не только наблюдать за происходящим, но и задавать вопросы", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.
Робот телеприсутствия имеет камеру высокого разрешения, микрофон и выход в интернет. Такие устройства используют в офисах, медицинских учреждениях, музеях и магазинах. Так сотрудники компаний могут побывать на рабочем совещании, находясь при этом в командировке или дома, врачи – посетить палаты инфекционных больных, воздержавшись от непосредственного контакта. Таким образом, робот позволяет человеку виртуально присутствовать в любой точке, где есть сеть Wi-Fi.
В павильоне "Умный город" роботом управляет специально обученный сотрудник. Он направляет робота за гидом, а также проверяет качество звука и изображения, которые передаются зрителям трансляции. Пользователи могут подключиться к эфиру бесплатно с любого устройства, но для этого нужно предварительно зарегистрироваться.
Уточняется, что экскурсии проходят каждый день в 19:30. К одному эфиру могут присоединиться до 10 человек.
Ранее сообщалось, что новые объекты Международного медицинского кластера в Сколкове в Москве строят с помощью робота-собаки. Руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов рассказал, что пес помогает выполнять работу живых специалистов.
По его словам, чтобы использовать робота, необходимо формирование проектной документации в электронном виде и использование технологий информационного моделирования. Робот-собака может передвигаться при помощи пульта или в автоматическом режиме по алгоритмам SLAM-позиционирования с помощью лидаров.
Робопес развлекал гостей на Петербургском международном экономическом форуме
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: