Первый магазин белорусского аналога IKEA откроется в столичном ТЦ в апреле

Фото: vk.com/swed_house

Первый магазин белорусского производителя Swed House, являющегося аналогом IKEA, откроется в ТЦ "Щелковский" в апреле, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Союз торговых центров.

По данным издания, стоимость товаров не будет превышать цены шведской компании. Кроме того, Swed House в настоящее время ведет переговоры с рядом торговых центров, среди которых ТЦ "Мега".

В компании также сообщили об интересе к торговым центрам в регионах РФ. На этой неделе запланирован осмотр заинтересовавших ретейлера площадок в Москве.

В Союзе торговых центров пояснили, что Swed House рассматривает площади 1–2 тысячи квадратных метров с возможностью расширения.

Ранее глава союза Булат Шакиров сообщил, что белорусский производитель Swed House, который является аналогом IKEA, может выйти на российский рынок, открыв в Москве 10 магазинов в текущем году.

Он добавил, что организация планирует открыть до 50 торговых точек по всей территории РФ. Он поделился, что союз уже обсуждает вопрос того, чтобы Swed House арендовал ТЦ "Мега".

До этого появилась информация, что шведская компания Ingka Group, которая владеет сетью магазинов IKEA и торговыми центрами "Мега", продаст свою недвижимость в России.

Эксперты утверждают, что эти ТЦ остаются качественным и интересным активом, который будет интересен как профильным участникам рынка коммерческой недвижимости, так и крупным холдингам.



Белорусскую IKEA планируют открыть в Москве

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!