Майские выходные: кого не коснется отдых и как будет начисляться зарплата

Россиян ждут три дополнительных дня выходных – 1, 8 и 9 мая. При этом два из них выпадают на понедельник. Разбираемся, кто не сможет отдохнуть в эти даты и как будет начисляться зарплата.



Кто не выйдет на работу?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Минтруд РФ напомнил, что первые длинные выходные наступят с 29 апреля по 1 мая. Затем россиянам предстоит провести четырехдневную рабочую неделю. Далее столько же продлятся выходные – с 6 по 9 мая. После этого россиян ждет еще одна короткая, но уже трехдневная рабочая неделя с 10-го по 12-е число, отметили в министерстве.

Однако отдыхать в эти даты будут не все, а только сотрудники, работающие по графику 5/2. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анастасия Билялова.





Анастасия Билялова юрист Специалисты с графиком 2/2 или 3/3, если их смена выпадает на майский нерабочий день, будут трудиться в прежнем режиме.

При этом уйти пораньше перед длинными выходными в этом году не получится, предупредила юрист.

"В соответствии с положениями статьи 95 ТК РФ, на один час уменьшается продолжительность труда, если предпраздничный день выпадает на будни. В этом году все они выпадают на выходные", – добавила она.



Как изменится зарплата?

По словам Биляловой, в мае 2023 года россияне будут трудиться 20 дней. По Трудовому кодексу если смена сотрудника с графиком 2/2 или 3/3 выпадает на праздничный выходной, то он оплачивается в двойном размере, подчеркнула юрист.

"При этом повышенные выплаты предусмотрены именно за 1-е, 8-е и 9-е числа. Если смена выпадает, например, на 30 апреля, то она оплачивается как обычно", – рассказала эксперт.





Анастасия Билялова юрист Для сотрудников с фиксированным ежемесячным окладом ничего не изменится: зарплата уменьшена не будет. А тем, у кого указана почасовая или дневная оплата труда, придется сократить свои расходы, если они не будут работать в выходные.

Также важно помнить, что сотрудники с фиксированным окладом в мае получат небольшой аванс. Это связано с тем, что в первой половине месяца сразу две короткие рабочие недели. Зато в июне выплата за вторую половину мая будет больше, отметила юрист.

Кроме того, в последний весенний месяц сотрудникам с фиксированной зарплатой ходить в отпуск не выгодно, так как рабочий день в мае стоит дороже, добавила Билялова.



Дополнительных выходных не ждать?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На уровне Государственной думы неоднократно обсуждались предложения сделать дополнительные нерабочие дни между официальными майскими выходными, чтобы у россиян были длинные весенние каникулы.

В 2023 году с подобным законопроектом выступили депутаты фракции "Новые люди". Парламентарии предлагали сократить январские выходные, а майские сделать без перерыва – с 1-го по 9-е число.





Владислав Даванков первый замглавы фракции "Новые люди" Лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами.

Позже Даванков отправил губернаторам регионов запрос с просьбой сделать с 2 по 5 мая нерабочие дни. "Нужно дать людям нормально отдохнуть", – отметил он.

В свою очередь, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал, что главы субъектов не имеют полномочий для продления выходных дней. "Я не говорю, что мы во фракции против того, чтобы люди могли отдыхать дополнительно. <...> Но губернаторы не имеют права своим решением устанавливать эти дни у себя в регионах как нерабочие", – сказал он журналистам.

Депутат отметил, что правительство уже утвердило календарный план нерабочих дней на этот год. Однако руководители компаний по желанию могут предоставить специалистам выходные, добавил он.

