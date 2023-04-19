В ГД попросили губернаторов сделать 2–5 мая нерабочими днями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В российских регионах следует сделать 2–5 мая нерабочими днями, тем самым продлив выходные в 2023 году. Подобное предложение вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков направил губернаторам.

По словам парламентария, на данный момент россиянам действительно необходимы по-настоящему длинные выходные. Даванков считает, что люди ощущают симптомы депрессии.

"Майские праздники в этом году должны стать полноценным отдыхом для людей. 37% россиян сейчас отмечают у себя симптомы депрессии: рост в два раза даже по сравнению с коронавирусным годом, где хорошего было мало. Нужно дать людям нормально отдохнуть", – цитирует Даванкова РИА Новости.

В начале апреля фракция "Новые люди" внесла в Думу инициативу, предусматривающую установление выходных на период с 1 по 9 мая. Депутаты предложили сделать это за счет переноса четырех дней из новогодних праздников.