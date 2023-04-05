Экономист призвал провести масштабный опрос населения о праздниках в мае

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович предложил провести масштабный опрос населения о праздниках в мае, сообщает RT. Так он прокомментировал законопроект о длинных выходных в мае за счет сокращения новогодней праздничной недели.

По его словам, парламентарии предлагают забрать дни из января и передать в май, то есть количество праздничных дней остается одинаковым, и для экономики это не имеет принципиального значения. При этом он считает, что такие социально ориентированные решения должны принимать сами граждане.

"Люди и январские праздники, и майские планируют заранее: строят планы, покупают путевки. Конечно, это не референдум должен проходить, но нужно провести капитальный опрос, условно, с задействованием половины регионов: провести опрос всех слоев населения, всех уровней профессий", – заявил эксперт.

Ранее фракция "Новые люди" предложила установить выходные с 1 по 9 мая за счет сокращения новогоднего праздничного периода. Предполагается перенести на май четыре дня с окончания новогодних праздников.

В случае если законопроект будет оперативно принят, тогда в 2023 году граждане смогут отдыхать без перерыва с 29 апреля по 9 мая. При этом в 2024 году и в будущем новогодние праздники будут с 1 по 3 января, россияне также будут отдыхать 7 января.

По мнению первого замглавы фракции Владислава Даванкова, россиянам "лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами".

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