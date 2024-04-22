Шестидневная рабочая неделя началась в России

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Шестидневная рабочая неделя началась для россиян. Она продлится с 22 по 27 апреля, после нее запланированы длинные выходные в связи с майскими праздниками, следует из утвержденного кабмином производственного календаря.

Выходной, который должен был быть 27 апреля, власти перенесли при составлении календаря на 29 апреля. Благодаря переносам граждане России смогут отдохнуть с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

Ранее россиянам рассказали, увеличится ли их зарплата из-за шестидневки в конце апреля. По словам заместителя руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетного юриста столицы Елены Рыбаковой, за это не предполагается никакой компенсации. Дело в том, что норма часов для сотрудников во втором месяце весны останется неизменной.

