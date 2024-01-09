Психолог рассказал, как восстановиться после праздников, если каникулы не помогли

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Грамотное распределение рабочих задач, общение и фокусировка внимания на собственных достижениях помогут войти в рабочее состояние после праздников. Об этом заявил руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья, клинический психолог Сергей Мартынов, сообщает Life.ru.

По его словам, человек может переносить любую профессиональную нагрузку даже в кризисе, а также использовать его себе во благо. Вопреки стрессу человек способен увеличить свою эффективность и в сложной ситуации остаться продуктивным, считает эксперт. Но в конце года люди могут почувствовать усталость и снижение активности, эмоционального тонуса, продолжил Мартынов, указав на опасность того, что усталость может стать хронической, из-за чего в новогодние каникулы человек не почувствует себя отдохнувшим.

В целях профилактики он посоветовал узнать факторы развития хронической усталости. Первым из них он назвал возраст. С его слов, люди более уязвимы в самом начале своей профессиональной деятельности, когда опыт еще не накоплен, либо с 40 до 50 лет, когда вместе со стажем возрастают утомление и разочарование, которые требуют новых подходов в переработке информации.

Также, уверен психолог, хроническая усталость может появиться у людей, не состоящих в браке. Мартынов объяснил это тем, что человек рядом с собой не чувствует кого-то родного, у него появляется чувство одиночества. Кроме того, психолог считает, что эмоциональному выгоранию способствует высшее образование, поскольку за счет своей эрудиции человек самонадеян, но он не справляется с неизвестным кризисом при его появлении.

По мнению эксперта, к хронической усталости предрасположены люди с низкой выносливостью психики, склонностью к гиперконтролю, неспособностью к быстрой адаптации к изменениям, бурным темпом жизни, низкой самооценкой, рассогласованностью личных ценностей и ценностей организации, в которой он работает.

Мартынов указал, что человек сам способен проанализировать причины своего дискомфорта. По его словам, это могут быть даже предметы на рабочем столе, которые подсознательно влияют на эмоциональное состояние. Распределив их по-другому, у человека может улучшиться общий эмоциональный фон, уверен психолог.

Кроме того, специалист посоветовал обратить внимание на положительные факторы. Он предложил грамотно распределить рабочие задачи, пообщаться с близкими и друзьями, поделиться с ними своим опытом, обратить внимание на собственные достижения.

Помимо этого, он рекомендовал использовать практику "Ресурсное состояние", которая представляет собой совокупность показателей физического и психологического здоровья, позволяющую человеку накопить силы и желания для решения текущих задач, а также энергии, чтобы двигаться к намеченным планам. Для этого психолог рекомендует расслабиться и представить место, где человек бы чувствовал себя уверенно и спокойно, рассмотреть детали и почувствовать эмоции. Все эти ощущения Мартынов предлагает перенести в реальную жизнь, тогда у человека получится сохранить уверенность в настоящем времени, заключил он.

В свою очередь, аналитики "Авито Работы" провели опрос и выяснили, как россияне возвращаются в рабочий режим после праздников. Об этом сообщает RT.

По данным исследования, в котором поучаствовали 10 тысяч человек, 62% респондентов каждый год используют проверенные методы для возвращения в рабочий режим после каникул, для 39% опрошенных этот процесс проходит легко и не требует особых практик.

Как отметили эксперты, популярными способами стали восстановление прежнего графика сна и пробуждения (28%), общение и встречи с коллегами (14%), возврат к здоровому питанию после застолий (13%), а также составление графика задач на первые рабочие дни (12%).

Кроме того, по словам аналитиков, россиянам на продуктивный лад помогают настроиться сокращение рабочих часов в первые дни (11%), уборка дома или рабочего места (11%), занятия спортом или утренние зарядки (11%). Помимо этого, согласно опросу, для выхода из праздничного режима россияне прибегают к уборке новогодних украшений (9%) и чтению всех пропущенных писем и сообщений во время каникул (7%).

В заключение аналитики добавили, что для возвращения в рабочий режим 4% опрошенных покупают новые вещи, 4% используют психологические упражнения, еще 4% смотрят мотивационные видео и читают книги о продуктивности.

В рабочий режим возвращаются не только взрослые, но и дети. Им после каникул нужны время на адаптацию и поддержка родителей. Об этом заявила детский психолог и профориентолог онлайн-школы "Синергия" Ангелина Наджафова, сообщает "Газета.ру".

Она считает, что после новогодних каникул в ближайшие выходные ребенка надо сводить в кино, зоопарк или игровой центр, тогда у него будет ощущение, что праздники не закончились, и он веселее вернется в школу, уверена специалист. Также Наджафова порекомендовала мотивировать детей на позитивные эмоции с помощью приятного сюрприза. В качестве примера она привела покупку новой одежды или канцелярии, что, по ее мнению, скрасит ребенку окончание праздников и создаст желание использовать новые вещи.

Ранее эксперт по тайм-менеджменту Евгений Лавров тоже дал советы, как вернуться в рабочий режим после каникул. Он предложил перед выходом на работу свериться с планами и задачами, которые фиксировались в конце года, и распределить их до конца января.

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