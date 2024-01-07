Пять главных советов, как не "сгореть" в первые дни после новогодних праздников

В последние праздничные дни возникает тянущее чувство – скоро на работу. Только удалось выдохнуть, как снова придется рано вставать, собирать детей в детский сад или школу и включаться в деловые процессы. Как не уйти в депрессию после первой же рабочей недели, расскажет психолог, ведущая терапевтических групп МГИ Анна Девятка.

Аккуратнее с перееданием

"Готовь сани летом, а зимой – телегу", – пословица, которая призывает заранее позаботиться о собственном благополучии в будущем. Такой подход касается в том числе самочувствия после праздников.

Ольге примерно 40, и большую часть времени она сидит на диете. Но к концу года женщина так вымоталась, что мечтала все праздники есть и пить сколько влезет, лежать на кровати и смотреть любимые сериалы. Когда ей было 25, такой подход нанес бы небольшой вред. Теперь же последствия интоксикации отразятся на работе мозга: заторможенность, отсутствие настроения, падающая самооценка. На восстановление организма после таких праздников потребуется несколько дней.

Подобные последствия Ольге не по душе, поэтому она взяла волю в кулак и изменила своим желаниям. Она приняла решение, что пяти дней в кровати ей хватит, а остальное время уйдет на восстановление хорошего самочувствия и ясности мысли. Для самореализации в деловой сфере это гораздо приятнее.

Проанализировать дела

Существует базовая ошибка, которую совершают многие, возвращаясь к работе: пытаться трудиться так, будто все прошлогодние дела остались неизменными. Но прежде чем приступать к рутине, необходимо перепроверить актуальность поставленных задач.

Обычно в конце года везде аврал, требующий аккумуляции всех сил. Некоторые закрывают в декабре столько задач, что им самим представить страшно. Отдохнув в новогодние праздники, можно еще раз взглянуть на масштаб сделанного и оценить ту точку в работе, где вы сейчас находитесь.

Далее нужно ответить себе на следующие вопросы:

Что уже сделано?

Какая цель передо мной стоит?

Как можно разбить движение к цели на отдельные задачи?

Те задачи, что я уже выполняю, соотносятся с целями? Или часть из них можно вычеркнуть?

Сколько времени с учетом рисков и времени на отдых можно заложить на выполнение задач?

Правильно рассчитать силы

Исходя из ответов, можно заняться целеполаганием на перспективу.

С боем курантов Сергей пишет на бумажке максимальное количество желаний, после чего сжигает ее. Он настроен очень серьезно и, дождавшись рабочих будней, бросается в бой.

Первая же неделя Сергея оказывается перегружена вечерними активностями: спортзал, дополнительное обучение и свидание с возлюбленной уже стоят в графике. После такого марафона он доползает до выходных только с одной мыслью: "Гори оно синим пламенем, мне больше ничего не нужно". Он погружается в депрессию и живет в этом состоянии до следующего всплеска в духе "хочу все и сразу".

Нужно учиться обращаться со своей жизнью и понять: нельзя планировать множество разных дел одновременно. Сначала надо выбрать что-то одно, самое желанное, и сделать это рутиной. Когда ритм жизни устоится, добавить следующую активность, и так далее.

Понятная мотивация

Возвращаясь к работе, мы зачастую спрашиваем себя: зачем мне это надо? Это и есть мотивация. Кто-то работает ради денег, кому-то приносит удовольствие помощь людям, а для кого-то нет ничего важнее самореализации в профессии.

Если мотивация достаточно сильна, возвращение к делам происходит легко. Но когда человек ощущает сопротивление, пытаясь даже подумать про общение с коллегами, необходимо разбираться, что произошло. Возможно, сказываются переработки, недостаток знаний, ощущение провала при сравнении себя с другими специалистами. Иногда на настроение влияет долгая дорога до офиса или конфликт с руководством.

Необходимо сориентироваться: решаема ли эта проблема и если да, то каким образом? Не ждите, что кто-то улучшит атмосферу на работе за вас. Если хочется изменить ситуацию – прикладывайте усилия. Стремитесь организовать трудовую деятельность так, чтобы ваши потребности были учтены и услышаны.

Впустить удовольствие

Вкус к жизни у некоторых возвращается только в отпуске и на каникулах. Все остальное время они чувствуют безысходность. Их жизнь упрощается до типичной схемы дня: проснулся – поел – поработал – поел – сделал домашние дела – лег спать.

Потеря себя как личности – вот чем это чревато. Будьте к себе добрее, вписывайте в будни приятные вещи: общение с друзьями, созерцание снежинок под светом фонаря, романтичная музыка по дороге на работу и домой.

Возражения против такой рекомендации обычно звучат примерно так: "У меня нет времени на подобную чепуху, нужно работать и детей поднимать". Конечно, это очень важно. Но ловушка в том, что довольный отдохнувший человек работает более качественно и быстро по сравнению с расстроенным и заставляющим себя трудиться сквозь депрессивный фон. Поднимая себе настроение, вы улучшаете коэффициент полезного действия в профессии.