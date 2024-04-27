Глава МИД Италии поручил вызвать посла РФ после решения о передаче Ariston

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Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что поручил вызвать посла РФ в Риме Алексея Парамонова после решения о передаче российской "дочки" Ariston во временное владение "Газпрома". Об этом он написал на странице в соцсети X.

"Правительство просит разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group. Также оно работает с Брюсселем совместно с Германией", – сообщил Таяни.

Ранее Владимир Путин подписал указ о временной передаче российской дочки Ariston в собственность "Газпрома". В управление компании также перешли 100% акций BSH Hausgerate.

Ariston – дочерняя структура итальянской машиностроительной компании Indesit Company, которая являлась одним из крупнейших производителей бытовой техники в Европе. В России компания Ariston продает водонагреватели, вытяжки варочные панели и другое оборудование для дома.

