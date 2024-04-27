Сергей Собянин объявил о начале сезона фонтанов в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице открыт сезон фонтанов. Заработали традиционные, музыкальные, сухие, светодинамические, плавающие фонтаны. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что включение всех фонтанов является символическим завершением работ по приведению Москвы в порядок после зимы. Запуску предшествует большая подготовка, добавил он.

Перед запуском специалисты тщательно готовят сооружения. Они очищают чаши, проверяют исправность подсветки и инженерных систем, а также проводят монтаж и регулировку оборудования, светильников и форсунок. При этом последняя проверка проходит уже после заполнения фонтанов водой.



"Пристальное внимание уделяем сохранению и восстановлению фонтанов. В прошлом году после капремонта заработали светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" и комплекс плавающих фонтанов на Водоотводном канале в центре города", – сказал Собянин.

Как отметил мэр, фонтаны не только привлекают множество туристов и жителей города, но также создают комфорт в общественных пространствах и городской среде.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили отчистку фонтана "Поющий журавль" на Чистых прудах. С помощью аппаратов высокого давления и моющих средств работники тщательно очистили бронзовые скульптуры, гранитные валуны и чашу фонтана.