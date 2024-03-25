Фонтан в Репинском сквере в Москве подготовили к новому сезону

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы очистили от загрязнений фонтан в Репинском сквере на Болотной набережной. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он отметил, что сейчас в городе проходят масштабные мероприятия по подготовке фонтанов к новому сезону, который откроется в конце апреля.

Фонтан в Репинском сквере после зимы привела в порядок спецбригада при помощи поливомоечной техники. Всего работы длились шесть часов. Специалисты при помощи щеток очистили все элементы сооружения, а затем обработали гранитную поверхность специальным средством, чтобы удалить известковые отложения. Кроме того, они проверили оборудование гидросооружения, системы управления и автоматики всех коммуникаций.

Бирюков напомнил, что в ходе благоустройства Репинского сквера, который открыли в честь 800-летия столицы, создали прогулочную зону с уличными качелями, а для любителей активного отдыха обустроили спортивную и детскую площадки. Более того, в сквере сохранили нынешние и высадили новые деревья и кустарники, установили фонари и скамейки, сделали проход от Болотной набережной, в связи с чем появился новый маршрут между ней и Софийской набережной.

Ранее сообщалось, что в Москве началась промывка и расконсервация фонтанного комплекса на Манежной площади. Рабочие очистят гранитные поверхности, цветную мозаику и бронзовые фигуры персонажей известных русских сказок. Для работ привлекли бригаду из четырех человек и поливомоечную технику.