Специалисты промыли фонтан "Поющий журавль" в ЦАО

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили отчистку фонтана "Поющий журавль" на Чистых прудах. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

С помощью аппаратов высокого давления и моющих средств работники тщательно очистили бронзовые скульптуры, гранитные валуны и чашу фонтана.

Уточняется, что "Поющий журавль" возвели в 1999 году в сквере Чистопрудного бульвара напротив памятника основоположнику казахской письменной литературы, поэту Абаю Кунанбаеву.

Чаша, специально сделанная неправильной формы, напоминает небольшой пруд. Фонтан окружили зелеными насаждениями, а внутри установили гранитные валуны, среди которых бьют семь пенных струй. Кроме того, на одном из валунов стоит главный герой этого сооружения – поющий журавль из бронзы.

До этого специалисты очистили от загрязнений фонтан в Репинском сквере на Болотной набережной. Всего работы длились шесть часов. Работники при помощи щеток очистили все элементы сооружения, а затем обработали гранитную поверхность специальным средством, чтобы удалить известковые отложения. Кроме того, они проверили оборудование гидросооружения, системы управления и автоматики всех коммуникаций.