Эксперт Ансталь посоветовала места для празднования майских праздников в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На майских праздниках в Москве можно посетить парк "Коломенское", Ботанический сад МГУ, Царицыно и "Москвариум". Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя турфирмы, тревел-блогера Наталию Ансталь.

По словам эксперта, в саду МГУ сейчас цветет сакура, посетители могут сделать красивые фотографии и насладиться цветением. Семьям с детьми Ансталь порекомендовала посетить Центр океанографии и морской биологии "Москвариум". Также в теплую погоду будут актуальны водные прогулки по Москва-реке, подчеркнула тревел-блогер.

Ансталь посоветовала прокатиться на колесе обозрения на ВДНХ, чтобы увидеть столицу с высоты птичьего полета. Любителям культурного отдыха эксперт порекомендовала сходить в столичные театры. Сейчас там идет много достойный спектаклей, заключила она.

В свою очередь, психолог Анна Девятка назвала принципы организации правильного отдыха в праздничные дни. Она считает, что отдых – это переключение видов мышления. Специалист посоветовала заменить словесно-логическую деятельность на занятия, которые задействуют образное мышление. Например, насладиться природой или посмотреть фильм, не требующий серьезной интеллектуальной работы.

"То есть максимально голову разгрузить", – цитирует эксперта RT.

Психолог также порекомендовала воздержаться от алкоголя и переедания. Она уточнила, что в попытке быстро переключиться от усталости к развлечениям люди меняют одно действие на другое. В результате этого не происходит расслабление и восстановление сил. Часто после такой смены действий люди себя чувствуют "разбитыми", подчеркнула специалист.

Девятка посоветовала руководствоваться личными интересами при выборе музеев и выставок. Культурные центры стоит посещать только при наличии собственного желания. Не нужно уговаривать своих близких пойти в музеи, которые им неинтересны. В противном случае, никто не получит удовольствия, заключила психолог.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал самые популярные направления для отдыха в майские праздники. В топ вошли Краснодарский край, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Москва. Также среди туристов пользуются популярностью направления в сторону Кавказа.