Песков: Киев отказался от переговоров в Стамбуле под давлением Лондона

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Украина отказалась от продолжения переговоров в Стамбуле из-за прямого давления властей Великобритании. Об этом сообщает News.ru.

"Об этом сообщил господин Арахамия (Давид Арахамия, депутат Рады. – Прим. ред.). Все остальное – это рассуждения. Я предлагаю ориентироваться на первоисточники", – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, документ о примирении был "фактически парафирован", то есть почти подписан.

Переговоры РФ и Украины проходили весной 2022 года. Они были организованы сразу после начала спецоперации. В Стамбуле стороны разработали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, а затем подписали его. Документ также должны были подписать Китай, США, Франция и Великобритания. Однако позже переговоры прекратились.

СМИ ранее сообщили, что причиной отказа от переговоров стали требования по языку. По версии источников, Украина отказалась от переговоров после требований РФ сделать русский язык вторым официальным языком на Украине, снять взаимные санкции и прекратить иски в международных судах.

