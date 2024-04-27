На юго-востоке столицы снесли первые жилые дома по программе реновации

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В рамках программы реновации специалисты снесли первые жилые дома в районе Выхино-Жулебино. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Здания находились на Ташкентской улице, дом 14, корпуса 3 и 4. Их жильцы получили квартиры в новостройке на улице Академика Скрябина, дом 3/1, корпуса 1–4", – отметил он.

Уточняется, что демонтаж проходил при помощи технологии "умного" сноса, основными принципами которой являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Помимо этого, технология позволяет максимально сохранить окружающие здания деревья. Их закрывают специальными коробами, чтобы уберечь от возможных повреждений.

Программа реновации стартовала в Москве в августе 2017 года. В прошлом году в городе передали под заселение 59 новостроек и переселили свыше 47 тысяч человек.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в районе Перово на востоке Москвы готовится к заселению девятое жилое здание, построенное по программе реновации. По его словам, монолитный двухсекционный дом разной этажности находится по адресу улица Металлургов, дом 56/2. Всего в новостройке 158 просторных квартир с уже готовой улучшенной отделкой.