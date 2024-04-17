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17 апреля, 08:20

Мэр Москвы

Собянин: более 160 тысяч человек начали переселение в новое жилье по реновации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Свыше 160 тысяч москвичей начали переселяться в новые квартиры в рамках реализации программы реновации. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Порядка 147 тысяч горожан уже заключили договоры на квартиры, свыше 136 тысяч – отпраздновали новоселье, больше 25 тысяч – оформляют документы или занимаются переездом", – добавил он.

Мэр уточнил, что за все время действия программы в эксплуатацию благополучно ввели 307 новостроек. По его словам, еще 472 дома (9 миллионов "квадратов" жилья) сейчас находятся в работе.

Собянин обратил внимание, что в этом году готовы 3 здания, 18 домов передали под заселение. Кроме того, градоначальник рассказал , что город подобрал еще 12 территорий.

Ранее в столичном районе Перово завершили строительство дома с видом на Терлецкий парк. Новостройку возвели по программе реновации.

Под территорией внутреннего дворового пространства обустроили подземную одноуровневую парковку. Фасады дома сделали вентилируемыми и облицевали плиткой под кирпич. На них установили металлические корзины для кондиционеров, а входную группу оформили витражным остеклением.

Более 40 тыс столичных семей воспользовались услугами грузчиков для переезда по реновации

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