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27 апреля, 12:44

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Гладков: пять мирных жителей получили ранения при атаке дрона под Белгородом

Пять мирных жителей получили ранения при атаке дрона в Белгородской области

Фото: 123RF/semiglass

Пять мирных жителей получили ранения при атаке дрона в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области, в том числе один подросток. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате падения с последующей детонацией повреждены 3 автомобиля", – добавил глава региона.

В числе пострадавших оказалась 17-летняя девочка. Медики детской областной клинической больницы диагностировали у нее осколочные ранения спины и руки. Пострадавшая находится в состоянии средней тяжести, сообщил Гладков.

В областную клиническую больницу также доставили водителя машины в тяжелом состоянии, женщину с осколочными ранениями спины и плеча, а также мужчину с осколочными ранениями брюшной полости. Еще один пострадавший после обращения к медикам был переведен на амбулаторное лечение. У него диагностировали контузию уха.

Губернатор добавил, что пострадавшие находятся в больницах под наблюдением врачей. Им оказывают необходимую помощь.

Ранее женщина погибла при атаке дрона на автобус в Брянской области. Тогда ВСУ совершили прямой удар по мирным жителям. Губернатор региона Александр Богомаз обещал материально поддержать семью погибшей.

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