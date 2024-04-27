BWF продлила санкции в отношении Национальной федерации бадминтона РФ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Всемирная федерация бадминтона (BWF) продлила санкции в отношении Национальной федерации бадминтона России (НФБР), сообщает ТАСС.

Общее собрание BWF прошло 27 апреля в китайском Чэнду. За продление приостановки членства Национальной федерации бадминтона РФ проголосовал 151 человек, против – 78.

По словам председателя Совета Федерации Андрея Антропова, который на собрании представлял НФБР, в BWF не все федерации обладают только одним голосом – решение приняли за счет крупных держателей голосов. Он также подчеркнул, что в кулуарах получил очень большую поддержку от азиатских и африканских стран.

В ноябре прошлого года Совет Всемирной федерации бадминтона приостановил членство Национальной федерации бадминтона России. Свое решение совет объяснил включением в состав НФБР федераций бадминтона ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.