BWF приостановила членство Национальной федерации бадминтона РФ

Фото: 123RF/korarkar

Совет Всемирной федерации бадминтона (BWF) приостановил членство Национальной федерации бадминтона России (НФБР). Об этом сообщается на сайте BWF.

Свое решение совет объяснил включением в состав НФБР федераций бадминтона ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Мера должна быть подтверждена на годовом общем собрании акционеров в 2024 году.

Ранее стало известно, что исполнительный совет Международной федерации спорта слепых (IBSA) приостановил членство России и Белоруссии в организации.

В IBSA указали, что поддерживают решение Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета о частичной приостановке членства россиян и белорусов на период в два года. При этом нейтральные индивидуальные параспортсмены из РФ и Белоруссии смогут присоединиться к Паралимпийским играм 2024 года в Париже.

Российских паралимпийцев допустили к Играм в Париже в 2024 году