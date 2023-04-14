Паралимпийский комитет примет решение по допуску россиян к Играм независимо от МОК

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Международный паралимпийский комитет будет самостоятельно решать вопрос о допуске российских и белорусских атлетов к Играм 2024 года. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на президента организации Эндрю Парсонса.

"Наша позиция в отношении России и Белоруссии не изменилась. МОК дал рекомендацию международным спортивным организациям, но она не распространяется на паралимпийское движение", – подчеркнул он.

Парсонс отметил, что МПК хотел бы согласовать свое решение с Международным олимпийским комитетом, однако оно все же будет принято национальными паралимпийскими комитетами в ходе Генеральной ассамблеи организации в сентябре этого года.

При этом глава МПК не исключил, что может возникнуть ситуация, при которой россияне и белорусы будут допущены до Олимпийских игр, но до Паралимпийских – нет.

В конце марта Международный олимпийский комитет выпустил рекомендации, согласно которым российские и белорусские атлеты могут быть допущены до международных соревнований в нейтральном статусе в случае, если они не поддерживают проведение СВО на Украине.

При этом спортсменам из РФ и Белоруссии по-прежнему запрещено принимать участие в состязаниях по командным видам спорта.



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