17:09Спорт
Россияне не выступят на чемпионате мира по водным видам спорта 2023 года
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Российские спортсмены не будут принимать участие в чемпионате мира по водным видам спорта 2023 года. Об этом сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.
"Международная федерация продлила наложенные в прошлом году ограничения на участие наших спортсменов в своих мероприятиях", – цитирует его ТАСС.
Сальников пояснил, что решение о возможности возвращения спортсменов РФ на международную арену будет рассматривать комиссия. Однако ее члены представят предложения не ранее чем в июле, что делает участие россиян в чемпионате невозможным.
Комиссию учредит Международная федерация плавания. Помимо вопроса об участии россиян, специалисты также изучат возможность возвращения к международным соревнованиям для белорусов.
Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 14 по 30 июля в Японии.
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