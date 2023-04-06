Россияне не выступят на чемпионате мира по водным видам спорта 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российские спортсмены не будут принимать участие в чемпионате мира по водным видам спорта 2023 года. Об этом сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

"Международная федерация продлила наложенные в прошлом году ограничения на участие наших спортсменов в своих мероприятиях", – цитирует его ТАСС.

Сальников пояснил, что решение о возможности возвращения спортсменов РФ на международную арену будет рассматривать комиссия. Однако ее члены представят предложения не ранее чем в июле, что делает участие россиян в чемпионате невозможным.

Комиссию учредит Международная федерация плавания. Помимо вопроса об участии россиян, специалисты также изучат возможность возвращения к международным соревнованиям для белорусов.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 14 по 30 июля в Японии.



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