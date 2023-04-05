Международная федерация плавания создаст комиссию по допуску россиян до соревнований

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Международная федерация плавания создаст комиссию, которая рассмотрит вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. Об этом сообщается на сайте организации.

"Бюро Международной федерации плавания утвердило создание рабочей группы для изучения возможностей участия атлетов с паспортами России и Белоруссии в будущих международных соревнованиях по водным видам спорта в качестве самостоятельных нейтральных спортсменов", – говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что соответствующее решение было принято после просьбы большинства участников олимпийского движения к МОК вернуть россиян и белорусов на соревнования в соответствии с Олимпийской хартией. Отчет о возможности допуска спортсменов к состязаниям будет представлен в июле.

В конце марта Международный олимпийский комитет выпустил рекомендации, согласно которым российские и белорусские атлеты могут быть допущены до международных соревнований в нейтральном статусе в случае, если они не поддерживают проведение СВО на Украине. При этом им по-прежнему запрещено принимать участие в состязаниях по командным видам спорта.



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