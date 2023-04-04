Объединенный мир борьбы допустил атлетов РФ к участию в международных турнирах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Исполком Объединенного мира борьбы (UWW) допустил атлетов из России и Белоруссии к участию в состязаниях при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом в своем телеграм-канале рассказал директор центра спортивной подготовки сборных РФ Георгий Брюсов.

По его словам, спортсменов юношеских сборных России и Белоруссии (U15 и U17) не будут подвергать проверке на предмет связи с военными организациями. Решение об участии команд таких возрастов уже вступило в силу, заявил Брюсов.

Кроме того, исполком UWW заявил о необходимости организовать дополнительные меры безопасности на турнирах для защиты спортсменов.

Накануне тренер российской сборной по боевому искусству Вадим Иванов сообщил, что граждан РФ и Белоруссии допустили до международных соревнований по тхэквондо.

До этого глава МОК Томас Бах заявил, что россияне и белорусы не должны принимать участие в международных турнирах по командным видам спорта. Исполком посоветовал международным федерациям допускать к состязаниям лишь тех, кто не поддерживает проведение спецоперации РФ на Украине.

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