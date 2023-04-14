Власти Украины запретили своим спортсменам соревноваться с атлетами из РФ и Белоруссии

Фото: depositphotos/ANPhoto

Украинские власти запретили своим спортсменам выступать на соревнованиях, участниками которых являются атлеты из России и Белоруссии. Соответствующий приказ в своем телеграм-канале опубликовал депутат Верховной рады Жан Беленюк.

"Запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины <...> принимать участие в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из РФ и Республики Беларусь", – следует из текста документа.



Согласно приказу, министры обязаны прекращать командировки украинских спортсменов, если выяснилось, что в состязаниях участвуют россияне и белорусы. При выявлении нарушений приказа федерацию по какому-либо виду спорта будут лишать статуса национальной, что прекратит ее финансирование государством.

Информации о том, с какого момента начинает действовать документ, пока нет. Приказ также не был размещен на сайте и в соцсетях Минспорта Украины.

Ранее МОК рекомендовал допускать российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям спортсменов, которые не поддерживают проведение спецоперации РФ на Украине. Атлеты, которые имеют контракт с армией, не смогут соревноваться.



МОК оценил решение Киева запретить украинским спортсменам соревноваться с россиянами

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!