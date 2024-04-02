Полмиллиона человек посетили ярмарки выходного дня нового формата – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более полумиллиона человек посетили зимние ярмарки выходного дня в столице с февраля 2024 года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Как утверждает градоначальник, подобного рода ярмарки очень понравились жителям и гостям столицы, так как они находятся неподалеку от жилых домов и остановок общественного транспорта.



"С момента открытия ярмарок было продано 240 тонн продуктов. Наибольшей популярностью у горожан пользуются фрукты и овощи, мясная продукция и рыба", – уточнил Собянин.



При этом мэр заявил, что на данный момент в столице открыто порядка 26 ярмарок выходного дня круглогодичного формата. Кроме того, он напомнил, что в конце апреля начнут работать и сезонные ярмарки выходного дня, то есть еще около 30 торговых площадок.

Ранее Собянин сообщал, что в 2023 году столичные ярмарки посетили более 6 миллионов человек, а за это время предприниматели продали 11 642 тонны продукции. Мэр уточнил, что в Москве часто проводится аудит востребованности ярмарок и доступности площадок для жителей конкретных районов, поэтому их география и ассортимент продолжит расширяться.

