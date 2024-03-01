В Москве заработали еще три круглогодичные ярмарки выходного дня

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Три новые круглогодичные ярмарки выходного дня открылись 1 марта в Москве, передает портал мэра и правительства столицы.

На mos.ru отметили, что теперь в городе функционируют уже 26 подобных площадок.

"Ярмарки открыты с пятницы по воскресенье с 08:00 до 20:00 и традиционно пользуются популярностью у жителей города, ведь выходные – это время, идеально подходящее для планирования семейного меню на неделю", – уточняется в сообщении.

Одна из ярмарок открылась в Центральном административном округе рядом со станцией метро "Спортивная". Это место является популярным среди граждан для досуга и развлечений, так как неподалеку расположен парк, спортивный кластер "Лужники". Люди, проживающие в Хамовниках, смогут покупать здесь фермерские продукты.

Также ярмарка появилась на северо-востоке Москвы, а именно на улице Яблочкова. Более того, здесь находится яблоневый сад, где москвичи смогут прогуляться. Раньше на этом месте работал самоорганизованный сельскохозяйственный рынок, однако спустя время он закрылся. Теперь почти на том же месте открылось всесезонное пространство с доступными и высококачественными продуктами из более чем 40 регионов России.

Третья ярмарка открылась в Люблине, а точнее на Краснодарской улице. Еще несколько лет назад на этом месте находились совхозные теплицы, где выращивались огурцы, помидоры, клубника.

В 2024 году ярмарки выходного дня круглогодичного формата посетили уже более 200 тысяч москвичей, которые купили около 100 тысяч килограммов продуктов. Чаще всего жители столицы приобретают овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, мед, бакалейные товары. Также с апреля по декабрь в Москве откроются сезонные ярмарки выходного дня – еще около 30 торговых площадок.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в прошлом году столичные ярмарки посетили более 6 миллионов человек, а за это время предприниматели продали 11 642 тонны продукции. Мэр уточнил, что в Москве часто проводится аудит востребованности ярмарок и доступности площадок для жителей конкретных районов, поэтому их география и ассортимент продолжит расширяться.



Круглогодичные ярмарки выходного дня посетили почти 150 тыс москвичей