Гроза может начаться в Москве 1 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В понедельник, 1 апреля, в отдельных районах Москвы и Московской области возможна гроза, что для начала апреля является крайне редким явлением, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Он объяснил это тем, что солнечные лучи, прогревающие подстилающую поверхность и теплый воздух, поступающий из Африки, вместе будут способствовать возникновению конвекции по летнему типу. Гроза в связи с этим также может пройти в Тульской и Калужской областях.

Также синоптик рассказал, что в понедельник побит температурный рекорд для 1 апреля, который сохранялся с 1983 года. Тогда воздух прогревался до 17,2 градуса. 1 апреля 2024 года в Москве потеплело до 20,3 градуса.

Ранее сообщалось, что 2024 год может быть теплее минувшего. По словам ведущего научного сотрудника Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрея Киселева, это связано с феноменом Эль-Ниньо. В последний раз он начал проявляться прошлым летом. Наибольший эффект от феномена обычно приходится на второй год его действия, уточнил эксперт.

Также сообщалось, что жителей Москвы и Московской области на текущей неделе, с 1 по 7 апреля, ожидают температурные контрасты. 1-го и 2-го числа температура будет достигать 22 градусов тепла, а существенных осадков не ожидается. Ветер в эти дни будет южным, до 11 метров в секунду. Ночью столбики термометров не будут опускаться ниже 9 и 12 градусов.

Однако в среду, 3 апреля, начнется постепенное похолодание, а температура в этот день не будет подниматься выше 17 градусов. Ветер будет усиливаться с порывами до 17 метров в секунду, однако серьезных осадков не прогнозируется. В четверг и пятницу, 4-го и 5-го числа, столбики термометров днем могут упасть до 5 и 10 градусов тепла. Однако в ночь с четверга на пятницу ожидается от 0 до 4 градусов мороза.