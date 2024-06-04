Госдеп отказался комментировать недопуск экс-разведчика США Риттера в РФ

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Госдепартамент США отказался комментировать ситуацию с недопуском отставного офицера разведки морской пехоты США Скотта Риттера в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы не можем комментировать статус паспорта частного гражданина США", – приводит РИА Новости ответ Госдепа.

Ранее Скотт Риттер заявил, что ему не дали вылететь из Штатов в Россию для участия в ПМЭФ. Он рассказал, что при посадке на рейс из Нью-Йорка сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт по приказу Госдепартамента.

Помимо самого Риттера, с самолета также сняли бывшего судью Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано.