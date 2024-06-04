04 июня, 04:38Политика
Госдеп отказался комментировать недопуск экс-разведчика США Риттера в РФ
Фото: depositphotos/teamtime
Госдепартамент США отказался комментировать ситуацию с недопуском отставного офицера разведки морской пехоты США Скотта Риттера в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Мы не можем комментировать статус паспорта частного гражданина США", – приводит РИА Новости ответ Госдепа.
Ранее Скотт Риттер заявил, что ему не дали вылететь из Штатов в Россию для участия в ПМЭФ. Он рассказал, что при посадке на рейс из Нью-Йорка сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт по приказу Госдепартамента.
Помимо самого Риттера, с самолета также сняли бывшего судью Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано.