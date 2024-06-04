Кирби: масштабы применения оружия США по РФ не были расширены

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Американские власти заверяют, что масштабы применения оружия США по территории РФ для украинских войск не были расширены. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

"Никаких изменений в руководстве, опубликованном на прошлой неделе, нет. Сейчас (вооружение. – Прим. ред.) в основном применяется в районе Харькова", – сообщил Кирби на брифинге.

Ранее Кирби заявлял, что США готовы к обсуждению с Украиной вопросов расширения географии ударов по территории России. Вместе с тем он добавил, что не может однозначно сказать, приведут ли данные переговоры к каким-либо дополнительным разрешениям для Киева.

В конце мая президент США Джо Байден разрешил властям Киева использовать американское оружие для ведения контрбатарейной борьбы с целями, расположенными на территории РФ и угрожающими району Харькова.

Он также подчеркнул, что политика США относительно запрета на применение ракет ATACMS, а также других средств дальнего поражения на территории России не изменилась.