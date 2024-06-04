Майнинг в России станет видом экономической деятельности

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Минфин РФ поддержал идею присвоения майнингу кода общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы департамента финансовой политики ведомства Османа Кабалоева.

ОКВЭД представляет собой код деятельности, который компания или ИП выбирает во время регистрации. От него будут зависеть, в частности, необходимость получения лицензии, получение льгот от государства и тариф страховых взносов.

Тем не менее для начала необходимо принять закон о регулировании добычи криптовалют, отметил Кабалоев. В зависимости от того, какой окажется финальная версия проекта, будут определены итоговые параметры по ОКВЭД. К примеру, может быть использован как уже существующий код экономической деятельности, так и отдельный для майнинга.

В пресс-службе Минпромторга добавили, что на данном этапе нужно законодательно определить понятие "майнинга", а также правила выпуска, обращения и учета криптовалют, права, обязанности и статус компаний. Кроме того, необходимо установить и гарантии защиты прав инвесторов.

В ведомстве также считают, что по экономической и технологической сути добычу криптовалют можно отнести к промышленной деятельности.

Ранее депутаты Госдумы внесли поправки в новую редакцию законопроекта о регулировании майнинга криптовалют, добавив туда, в частности, предложение запретить организацию обращения криптовалюты в РФ с 1 сентября.

Директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев отмечал, что законопроект о регулировании криптовалют в России могут принять в 2024 году. По его мнению, одобрить инициативу могут до августа.