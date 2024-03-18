В России хотят запустить цифровую платформу для конфискованной криптовалюты

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В РФ появится платформа для криптовалюты, конфискованной во время расследований уголовных дел. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, такое поручение министерству финансов дал глава МВД России Владимир Колокольцев.

"Проработать вопрос о создании локализованной на территории РФ и находящейся под контролем государства платформы цифровых валют для целей их изъятия и хранения в рамках уголовного производства. О проведенной работе проинформировать правительственную комиссию до 1 октября", – уточняется в документе.

В свою очередь, в самом министерстве внутренних дел объяснили, что изначально инициатива исходила именно от Минфина.

Идею создания специальной платформы поддержали в Госдуме. Так, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков согласился, что в данном вопросе нужно использовать новые технологии. Он подчеркнул, что конфискованную криптовалюту не получится разместить на складе, она должна храниться на цифровой площадке.

Аксаков рассказал, что на рассмотрение ГД планируется внести законопроект, в котором был бы определен регламент выпуска и обращения криптовалют, а также ответственность за допущенные нарушения.

Ранее стоимость биткоина в ходе торгов достигла 73 тысяч долларов, тем самым обновив исторический максимум.

Зампред ЦБ Ольга Полякова отметила, что Банк России не рассматривает криптовалюты как платежное средство внутри страны. По ее словам, инвестиции в них могут нести значительные риски.



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