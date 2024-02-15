15 февраля, 09:38Экономика
Центробанк не рассматривает криптовалюты как расчетную единицу в России
Фото: depositphotos/KostyaKlimenko
Банк России не рассматривает криптовалюты как платежное средство внутри страны, сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова на форуме "Кибербезопасность в финансах".
Она указала, что регулятор выражал такую позицию несколько раз.
"Инвестирование возможно, но встает вопрос способности адекватно оценить инвестором те риски, которые он на себя принимает", – цитирует ее ТАСС.
По словам Поляковой, инвестиции в криптовалюты могут нести значительные риски. Говоря о прямой покупке криптовалюты через иностранные криптобиржи, зампред Центробанка отметила, что вовлеченность банковского сектора в оборот криптовалют невысокий.
В свою очередь, замдиректора финансовой разведки Антон Лисицын отметил, что Росфинмониторинг считает серьезным вызовом использование криптовалют в экстремистской и террористической деятельности. Он уточнил, что ведомство намерено в скором времени справиться с ним посредством регулирования.
Ранее сообщалось, что Центробанк подготовит еще 17 российских банков к подключению к пилотному проекту цифрового рубля. Среди этих кредитных организаций есть Сбербанк, Россельхозбанк и "Тинькофф Банк", а также "АБ Россия", "Банк Оренбург", "Банк Русский Стандарт", "МСП Банк", Экспобанк, Новикомбанк и другие.
"Деньги 24": что такое цифровые финансовые активы и как туда инвестировать
Читайте также
- Нарушителей антиотмывочного закона пообещали не допустить к платформе цифрового рубля
- Сбербанк начнет тестовые операции с цифровым рублем в 2025 году