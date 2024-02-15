Центробанк не рассматривает криптовалюты как расчетную единицу в России

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Банк России не рассматривает криптовалюты как платежное средство внутри страны, сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова на форуме "Кибербезопасность в финансах".

Она указала, что регулятор выражал такую позицию несколько раз.

"Инвестирование возможно, но встает вопрос способности адекватно оценить инвестором те риски, которые он на себя принимает", – цитирует ее ТАСС.

По словам Поляковой, инвестиции в криптовалюты могут нести значительные риски. Говоря о прямой покупке криптовалюты через иностранные криптобиржи, зампред Центробанка отметила, что вовлеченность банковского сектора в оборот криптовалют невысокий.

В свою очередь, замдиректора финансовой разведки Антон Лисицын отметил, что Росфинмониторинг считает серьезным вызовом использование криптовалют в экстремистской и террористической деятельности. Он уточнил, что ведомство намерено в скором времени справиться с ним посредством регулирования.

Ранее сообщалось, что Центробанк подготовит еще 17 российских банков к подключению к пилотному проекту цифрового рубля. Среди этих кредитных организаций есть Сбербанк, Россельхозбанк и "Тинькофф Банк", а также "АБ Россия", "Банк Оренбург", "Банк Русский Стандарт", "МСП Банк", Экспобанк, Новикомбанк и другие.

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